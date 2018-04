Donors gave the gift of life

The Petersburg blood drive surpassed the goal last Tuesday, April 4. Donors at the recent Petersburg Bloodmobile included:

Diane Thieman, Henry Thieman, Ramona Thieman, Michael Bode, Jim Majerus, Tamara Seier, Randy Ketteler, Brett Temme, Patricia A. Petsche, Larry Temme, Travis Petsche, Brian Rasmussen, Eileen Wieser, Anthony Thieman, Mary F. Thorberg, John Veik, David Redler, Shirley Petsche, Kathleen Lee, Shawn Seier, Angela Koch, Ron Coakes, Zondee Coaks, Gerald Schmitz, Jim Leifeld, Karen Scholl, JoAnn Mattner, John Knust, Julie Baumgartner, Larry Pelster, Sue Stevenson, Rose Bode, Randy Pelster, Lynn Remmereid, Alan Schrage, Marc Pelster, Paul Kuhlman, Jennifer Leifeld, Tammy Benda, Ross Knott, Catherine A. Pelster and Kenneth P. Bode.